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В Раде назвали сумму, поступившую в бюджет Украины с февраля 2022 года

Депутат Железняк: в бюджет Украины с начала СВО поступило $100 млрд

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Ярослав Железняк/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Свыше $100 млрд международной помощи поступило в бюджет Украины с февраля 2022 года. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, пишет РИА Новости.

«Международное прямое финансирование нашего бюджета с начала полномасштабной войны превысило сегодня 100 миллиардов долларов», — заявил он.

По словам депутата, еще $1,35 млрд поступило в государственную казну сегодня. Общая сумма помощи от международного сообщества составила $100,79 млрд.

11 ноября депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что при имеющемся уровне финансирования для полного завершения программы восстановления жилья на Украине понадобится 1575 лет.

Проект бюджета Украины на 2025 год был принят в первом чтении 31 октября. Во время выступления в Верховной раде бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что расходы на оборону неуклонно уменьшаются. Он также подверг критике правительство Украины за то, что у него в приоритете не обеспечение безопасности страны, а обслуживание интересов коррупционеров.

Ранее Киев подписал соглашение со Всемирным банком о выделении около $600 млн.

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