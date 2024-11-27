Зеленский попросил у Запада новую систему ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский после испытания новейшей российской ракеты «Орешник» попросил у генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте новую систему противовоздушной обороны. Об этом украинский президент сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы обсудили с Марком (Рютте. — «Газета.Ru») возможности реагирования — необходимое усиление ПВО Украины. Я назвал конкретные системы ПВО, которые нужны и могут сработать», — поделился Зеленский подробностями телефонного разговора с генсеком НАТО.

Зеленский отметил, что запрошенные им системы ПВО есть у партнеров Киева, но он не стал конкретизировать, какие именно.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в «Курчатовском институте» рассказали о создании «Орешника».