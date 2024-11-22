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Путин назвал «Орешник» высокоточным оружием

Путин заявил, что ракеты «Орешник» являются не ОМП, а высокоточным оружием

Президент России Владимир Путин заявил, что ракеты средней дальности «Орешник» являются не оружием массового поражения (ОМП), а высокоточным оружием. Его слова приводит ТАСС.

«По факту система «Орешник» стратегическим оружием не является, во всяком случае — это не межконтинентальная баллистическая ракета, не является средством массового поражения, в том числе и потому, что это еще и высокоточное оружие», — подчеркнул российский лидер.

До этого Путин заявил о запасе систем «Орешник» у России.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как Украина хочет «сбивать» российские ракеты «Орешник».

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