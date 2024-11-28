Российские ракеты атаковали объекты инфраструктуры в пяти украинских городах

ВКС РФ атаковали объекты инфраструктуры в пяти городах Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

По данным издания, ударам подверглись энергетические объекты во Львове, Ровно, Хмельницком, Тернополе и Ивано-Франковском.

До этого сообщалось об отключениях света в Луцке в Волынской области Украины.

По словам мэра города Игоря Полищука, в городе произошло несколько взрывов, подробности о последствиях которых он не может рассказать до окончания воздушной тревоги. Тем не менее, чиновник уже сообщил о прекращении работы электротранспорта в городе и возможных перебоях интернет-сигнала и водоснабжения, а также сообщил о вводе в работу электрогенераторов. Также на этом фоне часть школьников были переведены на домашнее обучение. При этом в школах планируют открыть пункты обогрева и предоставлять возможность зарядить телефон всем желающим.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.