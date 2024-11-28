Названа дата проведения выборов президента Абхазии

Парламент Абхазии назначил досрочные выборы президента на 15 февраля 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Назначить досрочные выборы президента Абхазии на субботу, 15 февраля 2025 года», – говорится в постановлении парламента.

25 ноября бывший президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что выдвинет свою кандидатуру на предстоящих досрочных выборах главы республики.

15 ноября протестующие захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме. Бжания и премьер-министр республики Александр Анкваб ушли в отставку по требованию оппозиции. Дату досрочных выборов президента Абхазии парламент еще не назначил, но по закону они должны пройти не позднее 19 февраля 2025 года.

23 ноября один из лидеров абхазской оппозиции Адгур Ардзинба заявил в интервью РБК, что народ Абхазии положительно относится к России благодаря ее президенту Владимиру Путину. По его словам, российское государство продолжает оказывать финансовую поддержку республике.

Ранее закон о перераспределении полномочий между ветвями власти Абхазии отозвали из парламента.