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Бжания выдвинет свою кандидатуру на выборах президента Абхазии

Экс-президент Бжания выдвинет свою кандидатуру на выборах главы Абхазии

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Artur Lebedev/AP

Бывший президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что выдвинет свою кандидатуру на предстоящих досрочных выборах главы республики. Его слова передает ТАСС.

Политик подчеркнул, намерен в обязательном порядке принимать участие в политической жизни своей страны. Его команда и он сам будут участвовать на предстоящих выборах в 2025 году.

15 ноября протестующие захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме. Бжания и премьер-министр республики Александр Анкваб ушли в отставку по требованию оппозиции. Дату досрочных выборов президента Абхазии парламент еще не назначил, но по закону они должны пройти не позднее 19 февраля 2025 года.

23 ноября один из лидеров абхазской оппозиции Адгур Ардзинба заявил в интервью РБК, что народ Абхазии положительно относится к России благодаря ее президенту Владимиру Путину. По его словам, российское государство продолжает оказывать финансовую поддержку республике.

Ранее сообщалось, что выборы в Абхазии пройдут в начале 2025 года.

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