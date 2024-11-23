Народ Абхазии положительно относится к России благодаря президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в беседе с РБК заявил абхазский оппозиционер Адгур Ардзинба.

«Здесь отношение к России формируется через призму отношения персонально к Владимиру Владимировичу Путину», — подчеркнул он.

По словам абхазского оппозиционера, Россия продолжает оказывать материальную помощь Абхазии, поэтому граждане с благодарностью относятся к такой политике Москвы.

Кроме того, оппозиционер добавил, что в Сухуме нет антироссийских настроений.

При этом, по словам Ардзинбы, та инвестиционная модель, которая предлагалась прежними властями страны, была рассчитана на бедные страны, где ресурсы сосредоточены в руках узкой группы лиц.

Оппозиционер отметил, что в Абхазии эта модель никогда не приживется.

До этого Ардзинба заявлял, что Абхазия и Россия могли бы протестировать в республике единую валюту Союзного государства РФ и Белоруссии.

По его словам, сейчас в Абхазии остро стоит вопрос с национальной валютой, российский рубль используется как официальное платежное средство. Политик указал, что в мире таких прецедентов больше нет, — страны, использующие валюту другой страны, делают это в рамках международных соглашений и договоров.

Ранее сообщалось, что выборы в Абхазии пройдут в начале 2025 года.