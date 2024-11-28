Закон о перераспределении полномочий между ветвями власти Абхазии отозвали из парламента

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба решил отозвать из парламента законопроект о внесении поправок в конституцию «О законодательной и исполнительной власти». Об этом сообщил спикер парламента Лаша Ашуба на заседании, передает ТАСС.

Ашуба сказал, что администрация президента Абхазии направила письмо с просьбой об отзыве конституционного закона о законодательной и исполнительной власти. Вчера данный проект был отозван Бадрой Гунба.

27 ноября сообщалось, что парламентарии Абхазии в четверг, 28 ноября, рассмотрят передачу части полномочий президента страны парламенту.

О том, что парламентский комитет готовит поправки в конституцию, предполагающие передачу части президентских полномочий парламенту, сообщалось 26 ноября. Глава парламентского комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба отмечал, что все рычаги управления страной не должны быть у президента, должен сохраняться баланс.

19 ноября парламент принял отставку президента Абхазии Аслана Бжании. Он ушел с должности на фоне массовых протестов из-за планов абхазских властей ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией.

Ранее лидер оппозиции Абхазии рассказал об отношениях с Россией.