Маск обвинил бывшего сотрудника Белого дома в госизмене

Бывший сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома и свидетель по делу об импичменте Дональда Трампа, занимавшего в 2019 году пост президента США, Александр Виндман находится на содержании у олигархов из Украины, утверждает предприниматель Илон Маск. Об этом бизнесмен сообщил в своем X (ранее Twitter).

По мнению Маска, Виндман совершил государственную измену, за что понесет наказание.

Так бизнесмен прокомментировал интервью экс-сотрудника администрации президента США, в котором тот обвинил Россию в том, что она использует Маска, чтобы оказать влияние на Вашингтон.

До этого Маск заявил, что найдет и «уничтожит» тех, кто обвинил его якобы в связях с Россией.

15 ноября агентство Reuters писало, что два сенатора-демократа обратились в Пентагон и министерство юстиции США с призывом расследовать предполагаемые контакты предпринимателя Илона Маска с российскими властями, в том числе с президентом России Владимиром Путиным.

До этого The Wall Street Journal опубликовал статью, в которой говорится, что Маск поддерживает регулярные контакты с Путиным с конца 2022 года. По данным издания, собеседники обсуждают личные темы, бизнес и геополитику. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ призвали расследовать дело Джона Кеннеди вместо связей Маска с Россией.