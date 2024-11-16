В МИД РФ призвали задуматься об убийстве Кеннеди вместо связей Маска с Россией

Американским сенаторам-демократам следует заняться расследованием убийства президента Джона Кеннеди, а также членов его семьи, а не возможной связи миллиардера Илона Маска и президента России Владимира Путина. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Полвека американский официоз делает вид, что не понимает, о чем речь», — написала дипломат о семье Кеннеди.

По мнению Захаровой, параллельно американские сенаторы могли бы приступить к расследованию «коррупции» действующего президента США Джо Байдена и его семьи, их «преступные связи» с Украиной «по спонсированию терроризма».

15 ноября агентство Reuters писало, что два сенатора-демократа обратились в Пентагон и министерство юстиции США с призывом расследовать предполагаемые контакты предпринимателя Илона Маска с российскими властями, в том числе с президентом России Владимиром Путиным.

До этого The Wall Street Journal опубликовал статью, в которой говорится, что Маск поддерживает регулярные контакты с Путиным с конца 2022 года. По данным издания, собеседники обсуждают личные темы, бизнес и геополитику. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Маск ответил на обвинения в «пророссийской позиции».