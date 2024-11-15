Американские сенаторы потребовали проверить возможные контакты Маска с властями РФ

Два сенатора-демократа обратились в Пентагон и минюст США с призывом расследовать предполагаемые контакты предпринимателя Илона Маска с российскими властями, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо американских парламентариев.

В письме, направленном генпрокурору Меррику Гарланду и генеральному инспектору Пентагона, сенаторы Джин Шахин и Джек Рид выразили обеспокоенность возможным влиянием этих контактов на контракты SpaceX с американским правительством. Если окажется, что Маск, который получает миллиарды долларов из госбюджета, действительно имеет связи с Россией, то это поставит «под сомнение его надежность как подрядчика и обладателя допуска к секретной информации», отмечается в документе. Сенаторы предложили рассмотреть возможность отстранения предпринимателя от участия в госзакупках, если подозрения будут подтверждены.

До этого The Wall Street Journal опубликовал статью, в которой говорится, что Маск поддерживает регулярные контакты с Путиным с конца 2022 года. По данным издания, собеседники обсуждают личные темы, бизнес и геополитику. Сообщается, что в конце 2023 года Путин даже просил Маска не активировать Starlink над Тайванем — чтобы угодить главе КНР Си Цзиньпину. В Кремле опровергли эту информацию, назвав ее «вбросом» на фоне предвыборной гонки в США. По словам Дмитрия Пескова, Путин говорил с миллиардером лишь однажды — в 2021 году. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Маск ответил на обвинения в «пророссийской позиции».