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Маск пригрозил тем, кто пускает слухи о его связях с Россией

Илон Маск пообещал уничтожить тех, кто обвиняет его в связях с Россией

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что найдет и «уничтожит» тех, кто обвинил его якобы в связях с Россией. Соответствующий пост бизнесмена опубликован на его странице в X.

«Я собираюсь выяснить, кто выдвигает эти обвинения, и уничтожить их... Они (сенаторы-демократы Джин Шахин и Джек Рид. — Прим. ред.) просто марионетки. Кто на самом деле написал это и заставил этих болванов подписать?» — задался вопросом Маск.

15 ноября агентство Reuters писало, что два сенатора-демократа обратились в Пентагон и министерство юстиции США с призывом расследовать предполагаемые контакты предпринимателя Илона Маска с российскими властями, в том числе с президентом России Владимиром Путиным.

До этого The Wall Street Journal опубликовал статью, в которой говорится, что Маск поддерживает регулярные контакты с Путиным с конца 2022 года. По данным издания, собеседники обсуждают личные темы, бизнес и геополитику. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ призвали расследовать дело Джона Кеннеди вместо связей Маска с Россией.

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