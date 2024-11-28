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Defense News: решения Байдена по Украине могут привести к серьезной эскалации

Defense News: решения Байдена не спасут Украину

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Leah Millis/Reuters

Решения президента США Джо Байдена разрешить Киеву использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS и организовать поставку противопехотных мин могут привести к серьезной эскалации. Об этом пишет издание Defense News.

«Разрешения и новое оружие поступили слишком поздно, чтобы дать Украине преимущество на поле боя или больше рычагов за столом переговоров. Вместо этого их основным эффектом может стать серьезная эскалация, которая ослабит Киев и ухудшит положение Соединенных Штатов <…> Решения Байдена не спасут Украину», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что применение ракет большей дальности или противопехотных мин не станет панацеей для Украины. Собеседники Defense News из числа представителей администрации Байдена заявили, что снятие ограничений на ракеты ATACMS не изменит ход конфликта.

Решения Байдена могут «ускорить военный крах Украины», добавили авторы статьи.

17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине бить по российской территории ракетами ATACMS. 20 ноября газета The Times сообщила, что Соединенные Штаты также разрешили Киеву использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь РФ. Затем Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину.

21 ноября президент Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов западными ракетами по объектам на территории России. Он заявил, что РФ нанесла ответный удар при помощи ракетной системы средней дальности «Орешник».

Ранее эксперт просчитал развитие событий, если удары ATACMS вглубь РФ продолжатся.

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