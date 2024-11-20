Байден одобрил отправку противопехотных мин на Украину

Президент США Джо Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину, сообщает The Washington Post.

«Пентагон считает, что поставка мин является одним из самых полезных шагов, которые администрация Байдена может сделать, чтобы помочь замедлить наступление России», — пишет издание со ссылкой на американских чиновников, пожелавших остаться анонимными.

Один из собеседников WP заявил, что Киев «взял на себя обязательство не устанавливать мины в густонаселенных районах».

Изначально Байден сомневался в целесообразности такой поставки, опасаясь реакции как внутри Белого дома, так и со стороны сторонников противоминной политики, утверждающих, что это создаст угрозу для мирных жителей. Правозащитники отреагировали на решение США резко, назвав его «шокирующим и разрушительным». Заместитель директора Human Rights Watch Мэри Уэрхэм заявила, что это «черная метка для Вашингтона».

Администрация Байдена также пообещала поддержать усилия по разминированию Украины после окончания конфликта и расширить помощь в очистке территории от мин.

Согласно Оттавской конвенции, применение и производство противопехотных мин запрещено. Конвенция вступила в силу в 1999 году и была ратифицирована 164 государствами. Украина подписала конвенцию в 2005 году, однако США, Россия, Китай, Индия и Пакистан среди ее участников не числятся.

Ранее сообщалось, что Байден впервые разрешил Украине бить по России ракетами ATACMS.