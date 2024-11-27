Эксперт просчитал развитие событий, если удары ATACMS вглубь РФ продолжатся

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с Tsargrad.tv объяснил, как будут развиваться события, если Киев продолжит атаковать территорию России ракетами ATACMS и Storm Shadow.

По мнению специалиста, удары по объектам на Украине новейшими гиперзвуковыми ракетами «Орешник» будут продолжены. Если и это не «успокоит» украинское командование, РФ может применить более серьезные средства поражения, считает он.

«У нас есть очень интеллигентное тактическое ядерное оружие, которое действительно, конечно, гораздо посильнее «Орешника», и оно очень серьезно влияет на мозги. Это очень хорошая таблетка для тех «ястребов», которые решили с помощью Киева победить Россию», — подчеркнул Баранец.

17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине бить по российской территории ракетами ATACMS. 20 ноября газета The Times сообщила, что Соединенные Штаты также разрешили Киеву использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь РФ.

21 ноября президент Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов западными ракетами по объектам на территории России. Он заявил, что РФ нанесла ответный удар при помощи ракетной системы средней дальности «Орешник».

Ранее в НАТО призвали передать Украине ракеты средней дальности.