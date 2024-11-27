У Пескова спросили про курс рубля

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили про текущий курс рубля. Видео опубликовано в Telegram-канале Shot Проверка.

«Вы зарплату в какой валюте получаете?» — уточнил у корреспондента кремлевского пула Александра Юнашева Песков.

Telegram-канал делает вывод: представитель Кремля намекнул, что рост курса доллара не отразится на россиянах, так как они получают зарплату в рублях.

Также пресс-секретарь отметил, что Россия и Казахстан, где в настоящее время находится с государственным визитом российский лидер Владимир Путин, ведут взаиморасчеты в валютах двух стран.

«У нас львиная доля всех взаиморасчетов с Казахстаном осуществляется в рублях и в тенге, что вызывает наше удовлетворение», — сказал Песков.

Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин ранее заявил, что россиянам не следует реагировать на рост курса доллара. По его словам, это будет лучшим вкладом в стабилизацию курса.

27 ноября курс доллара на внебиржевом рынке поднимался до 114 рублей, затем пошел вниз. С чем связан взлет американской валюты и какие новые максимумы могут быть в ближайшее время — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экономист Андрей Лобода объяснил необходимость стабильного курса доллара.