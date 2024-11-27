Доллар выше 110 рублей и продолжает расти. Что происходит? Аналитик Антонов предсказал доллар по 115 рублей в 2024 году

Курс доллара 27 ноября поднялся выше 111 рублей, евро – 113 рублей. Опрошенные «Газетой.Ru экономисты объяснили резкий взлет курсов валют эффектом новых санкций США. Эксперты допустили, что курс доллара поднимется до 115 рублей до конца года и назвали важной психологической отметкой уровень в 120 рублей.

В чем причина?

Основная причина витка девальвации рубля возникла из-за новых санкций США к российским банкам , сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев. Из-за рестрикций нарушились каналы взаиморасчетов. Кроме того, на рубль давят сезонное повышение спроса на импорт, характерный для конца года всплеск бюджетных расходов, острая геополитика и сила самого доллара на мировом рынке, добавил эксперт.

«Многое зависит от того, как скоро у России сформируются альтернативные каналы ввода-вывода инвалюты, способные состыковать ее спрос и предложение. Это позволит опустить доллар к 100 рублям или даже ниже. А пока на рынке присутствует серьезный дисбаланс, и финансовые власти не торопятся вмешиваться в ситуацию, давление на рубль сохранится. По окончании налогового периода, который лишь сдерживает ослабление рубля, доллар уже протестировал отметку в 110 рублей. На ажиотажной волне нельзя исключать и более высоких значений», — отметил Шепелев.

По данным Банка России, экспортеры весной и летом продавали на внутреннем валютном рынке по $12-15 млрд в месяц, тогда как в сентябре — $8,3 млрд, в октябре — $10,3 млрд.

«С другой стороны, ослабление рубля может быть вызвано увеличением спроса на валюту. В последние месяцы года традиционно возрастает отток капитала, в том числе из-за геополитических рисков. Кроме этого, в конце года возрастают бюджетные расходы, которые в том числе идут на закупку импорта для государственных нужд», — добавил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Что будет с долларом?

По словам Шепелева, важнейшей психологической отметкой в курсе доллара является уровень 120 рублей.

«Ситуация с курсом рубля тревожная, но нужно отметить, что девальвация не является неконтролируемой – у финансовых властей сохраняются рычаги воздействия на курс. В частности, увеличить предложение валюты могла бы приостановка зеркалирования операций Минфина Центробанком, кроме того, могут быть восстановлены повышенные лимиты возврата экспортной выручки», — пояснил эксперт.

Кандидат экономических наук, и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина сказала «Газете.Ru», что пока интенсивность падения курса рубля превышает похожую ситуацию 2023 года, когда обвал был остановлен решением президента России по обязательной продаже валютной выручки.

«Сегодня причины резкого падения курса национальной валюты находятся в политической плоскости. Ситуация сложная и требует действий. Поэтому ждем решения властей», — сказала Фрумина

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что ожидает дальнейшее укрепление доллара в ближайшее время, особенно если сохранятся текущие экономические условия.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов сказал «Газете.Ru», что текущая динамика курса доллара указывает на движение к отметке 115 рублей.

«Отсутствие вербальных интервенций со стороны регулятора и нейтральная позиция финансовых властей подтверждают, что текущий курс в какой-то мере устраивает основных экономических игроков. Министр финансов даже подчеркнул позитивный аспект для экспортеров (26 ноября министр финансов России Антон Силуанов назвал текущий курс доллара благоприятным для российского экспорта), что косвенно свидетельствует о сдержанном отношении к текущему ослаблению рубля. Укрепление рубля в ближайшей перспективе выглядит маловероятным», — подчеркнул Антонов.

Антонов сказал, что для населения курс доллара выше 100 рублей уже стал новой болезненной реальностью. Несмотря на очевидный дискомфорт, аналитик видит, что люди адаптируются к изменяющимся экономическим условиям. По мнению эксперта, это характеризует определенную устойчивость российского общества перед лицом экономических вызовов.

В то же время ждать доллар по 150-200 рублей в 2025 году не стоит – объективных причин для этого нет, сказал «Газете.Ru» аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов. Зимой 2025 года доллар будет колебаться в пределах 98-107 рублей в зависимости от глобальных экономических условий и внутренней политики России, уверен Щербаченко.

На что влияет курс доллара?

⁠По словам Шепелева, прежде всего рост курсов иностранных валют отражается на удорожании импортных товаров – техники, электроники, автомобилей, оборудования и комплектующих. Удорожание валют почти на 10% с начала ноября с временным лагом в несколько недель вызовет соответствующий прирост цен на импорт, подчеркнул эксперт. Защитить сбережения от обесценивания позволяют финансовые инструменты с высокой текущей рублевой доходностью – это вклады, облигации, фонды денежного рынка, заключил эксперт.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева посоветовала россиянам не покупать подорожавшую валюту на панике:

«Покупать валюту в панике на росте курса точно не стоит. Сложно сказать, какой будет курс на праздниках и будет ли он выгодным. Пока что мы видим ослабление рубля. Какой-то закономерности между курсом и Новым годом нет. Все будет зависеть от ряда факторов, в частности геополитики, цен на нефть, динамики мировых валют в целом».

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Газетой.Ru» призвал россиян никак не реагировать на рост курса доллара.

«Гражданам, в целом, никак реагировать не нужно, это будет лучшим вкладом в стабилизацию курса доллара. В то же время целесообразно максимизировать покупку отечественных товаров вместо импортных: это будет дополнительно поддерживать и стимулировать отечественного производителя. Если смотреть на курс колебания курса доллара, то можно с уверенностью сказать, что для большинства россиян вполне приемлем любой курс доллара. Лучше всего не обращать внимания на его колебания, так как действия на базе эмоциональных реакций будут только дополнительно раскручивать данные значения и инфляционную спираль», — резюмировал Балынин.