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Россиян призвали не обращать внимание на курс доллара

Экономист Балынин: россиянам не нужно реагировать на колебания курса доллара

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Россиянам не следует реагировать на рост курса доллара, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Гражданам, в целом, никак реагировать не нужно, это будет лучшим вкладом в стабилизацию курса доллара. В то же время целесообразно максимизировать покупку отечественных товаров вместо импортных: это будет дополнительно поддерживать и стимулировать отечественного производителя», — отметил эксперт.

Экономист назвал любой курс доллара приемлемым для большинства россиян.

«Лучше всего не обращать внимания на его колебания, так как действия на базе эмоциональных реакций будут только дополнительно раскручивать данные значения и инфляционную спираль», — резюмировал Балынин.

27 ноября курс доллара на внебиржевом рынке поднимался до 114 рублей, затем пошел вниз. С чем связан взлет американской валюты и какие новые максимумы могут быть в ближайшее время — в нашем материале.

Ранее экономист Андрей Лобода объяснил необходимость стабильного курса доллара.

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