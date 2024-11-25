Экономист объяснил необходимость стабильного курса доллара

Стабильный курс рубля — это необходимость, важно сохранить доллар в диапазоне 90–100 рублей. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Критичные события произошли с весны по конец лета 2023 года. Именно в этот период в стране произошла заметная девальвация рубля почти на 30%. Тогда рубль ослабился с 70 рублей до почти 100 рублей за доллар. Неприятный эффект мы пожинаем сегодня. Курсовая стабильность — это необходимость. Хотя бы в диапазоне 90–100 рублей за доллар», — отметил экономист.

Он пояснил, что это очень важно для сохранения реальных доходов россиян. По словам Лободы, покупательская способность рубля снижается в условиях инфляции.

Лобода подчеркнул, что у России масса ресурсов и инструментов для того, чтобы идти к цели по инфляции в 4%. С такой уверенной денежно-кредитной политикой Банка России таргет в 4% будет достигнут в ближайшие год-два, предположил экономист.

Он также обратил внимание на то, что впервые за 15 лет сбережения на банковских депозитах значительно обгоняют инфляцию.

Официальная инфляция в России по итогам года не превысит 10%, а банковские депозиты сегодня приносят как минимум вдвое больше, добавил эксперт.

Ранее аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю.