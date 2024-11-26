В НАТО призвали передать Украине ракеты средней дальности

Парламентская ассамблея НАТО призвала передать Украине ракеты средней дальности. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

«Призываем правительства и парламенты стран-членов Североатлантического альянса <...> предоставить Украине все средства, включая ракеты средней дальности», — указано в документе.

В резолюции НАТО также отмечается, что эта инициатива направлена на сдерживание дальнейшей агрессии в отношении Украины.

17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине бить по российской территории с помощью ATACMS. 20 ноября газета The Times сообщила, что Соединенные Штаты также разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Он заявил, что Россия нанесла ответный удар при помощи ракетной системы средней дальности «Орешник».

Ранее в Раде заявили, что после «Орешника» Зеленский побежал за ракетами.