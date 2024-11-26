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Профессор раскрыл, без чего не будет мира на Украине

Профессор Малинен: без учета интересов России мира на Украине не будет

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что без учета интересов России мира на Украине не удастся достичь. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Позвольте мне быть откровенным. Либо мир на Украине будет достигнут в основном на условиях России, либо его не будет», — написал он.

По словам эксперта, военному доминированию Соединенных Штатов в Вашингтоне пришел конец, однако в Вашингтоне этого не понимают. Избранный президент Дональд Трамп должен быть очень осторожен в выборе того, кому доверять при оценке сложившегося положения вещей, предупредил профессор.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин готов к переговорам по Украине.

7 ноября российский лидер заявлял, что РФ готова к мирным переговорам по Украине на базе реалий и уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле. Путин подчеркнул, что российская сторона стремится к восстановлению мира и спокойствия между соседними государствами на длительную перспективу.

Ранее в США раскрыли, как Путин вызвал замешательство в Вашингтоне и Киеве.

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