В США раскрыли, как Путин вызвал замешательство в Вашингтоне и Киеве

Применением новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник» Владимир Путин вызвал замешательство в Вашингтоне и Киеве. Такое мнение высказала стратегический аналитик военной разведки Ребекка Коффлер в материале для Fox News.

По ее словам, удар оружием, которое никогда ранее не применялось, вызвало замешательство в Киеве и Вашингтоне, также подняв вопрос о характере конфликта. Как напоминает Коффлер, «Орешник» может быть оснащен неядерной и ядерной боеголовками, и ракету практически невозможно перехватить существующими системами ПРО.

«Путин дал понять, что сегодня это обычное оружие, а завтра может быть ядерное. В мирное время воюющие стороны следуют протоколам уведомления о контроле над вооружениями; в военное время такого предупреждения не ожидается. Временное замешательство, которого добиваются с помощью такой тактики, используется для получения так называемой «стратегической инициативы», на языке российской доктрины», — говорится в тексте.

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии заявили о новом этапе конфликта на Украине после применения «Орешника».