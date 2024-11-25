Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин готов к переговорам по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы знаете, что президент неоднократно подтверждал свою готовность к мирному процессу», — отметил Песков.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что команда избранного президента США Дональда Трампа планирует уже в 2024 году с действующей администрацией над разрешением украинского конфликта.

До этого турецкий аналитик Мехмет Чагатай Гюлер в беседе с РИА Новости заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может инициировать мирные переговоры по Украине до конца года из-за опасений, что эскалация конфликта приобретает все более неконтролируемый характер.

Трамп может начать переговоры, осознавая, что ситуация на Украине становится все более неконтролируемой. В то же время Гюлер уточнил, что «остается спорным», насколько неофициальные усилия могут оказаться продуктивными, поскольку неясно, реализуются ли они впоследствии.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.