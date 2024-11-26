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Американский сенатор оскорбил Путина и выступил против переговоров

Сенатор Раундс назвал Путина «тираном» и выступил против переговоров по Украине

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Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский сенатор Майк Раундс выступил против идеи, что конфликт на Украине может закончиться мирными переговорами. По его словам, те, кто так думает, обманывают себя, передает The Hill.

Политик призвал тех, кто выступает за мирные переговоры, задаться вопросом, остановится ли Владимир Путин, которого он назвал «тираном», на достигнутом. Сенатор утверждает, что выступающие за мирный диалог Москвы и Киева «обманывают себя».

По его словам, США должны поддержать Украину и предоставить Киеву возможность самостоятельно решать, как будет завершен конфликт.

«Я думаю, лучшее, что мы можем сделать в мире, — это взять на себя обязательства перед Украиной и позволить ей решать, действительно ли достигнута победа», — сказал политик.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин готов к переговорам по Украине.

7 ноября российский лидер заявлял, что РФ готова к мирным переговорам по Украине на базе реалий и уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле. Путин подчеркнул, что российская сторона стремится к восстановлению мира и спокойствия между соседними государствами на длительную перспективу.

Ранее Украину призвали благодарить Путина за «спокойствие, рассудительность и доброту».

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