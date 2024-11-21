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Украину призвали благодарить Путина за «спокойствие, рассудительность и доброту»

Журналист Хинкл: своими действиями Зеленский умоляет сравнять Украину с землей

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Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Украинский лидер Владимир Зеленский «практически умоляет» сравнять его страну с землей проводимой политикой. Об этом написал американский журналист Джексон Хинкл на своей странице в соцсети Х.

По его словам, Украина должна быть «вечно благодарной» президенту России Владимиру Путину за его спокойствие, рассудительность и доброту, так как Владимир Зеленский своими действиями «практически умоляет сравнять его страну с землей».

19 ноября Зеленский призвал силой принудить российского лидера Владимира Путина к урегулированию конфликта на Украине. По его словам, президент РФ якобы хочет продолжения боевых действий и не заинтересован в мирном урегулировании ситуации.

7 ноября российский лидер заявлял, что РФ готова к мирным переговорам по Украине на базе реалий и уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле. Путин подчеркнул, что российская сторона стремится к восстановлению мира, а также спокойствия между соседними государствами на длительную перспективу.

Ранее Медведчук заявил о страхе Зеленского перед Путиным.

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