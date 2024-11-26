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Лавров предостерег НАТО от ударов по России

Лавров: заявляя о возможности превентивных ударов по РФ, НАТО отбросило приличия

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

НАТО, заявляя о возможности превентивных ударов по территории Российской Федерации, отбросило все приличия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

25 ноября председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что страны — члены НАТО обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России на случай, если между альянсом и РФ начнется вооруженный конфликт.

«Думаю, тут комментировать даже нечего, просто все приличия уже отброшены и истинные намерения оглашаются уже публично», — сказал Лавров.

Комментируя слова Бауэра, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что в Североатлантическом альянсе, «видимо, не дочитали обновленную ядерную доктрину» Российской Федерации.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. В обновленной доктрине, в частности, дополнен список военных угроз, при возникновении которых РФ может применить ядерное оружие. Например, ядерное сдерживание будет проводиться в случае агрессии со стороны любого неядерного государства, если в ней участвуют или ее поддерживают ядерные страны. Это будет считаться совместным нападением на Россию.

Ранее в Кремле назвали удар ракетой «Орешник» предупредительным «звоночком».

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