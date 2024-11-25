Захарова отреагировала на слова главы военного комитета НАТО об ударах по России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости прокомментировала недавнее заявление главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра об ударах по территории РФ.

По ее словам, в Североатлантическом альянсе, «видимо, не дочитали обновленную ядерную доктрину» Российской Федерации.

25 ноября Бауэр заявил, что страны – члены НАТО обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России на случай, если между альянсом и РФ начнется вооруженный конфликт.

Он сказал, что альянсу нужно сформировать алгоритм нанесения ударов, который будет направлен на российские системы.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. В обновленной доктрине, в частности, дополнен список военных угроз, при возникновении которых РФ может применить ядерное оружие. Например, ядерное сдерживание будет проводиться в случае агрессии со стороны любого неядерного государства, если в ней участвуют или ее поддерживают ядерные страны. Это будет считаться совместным нападением на Россию.

Ядерный ответ, согласно документу, возможен при критической угрозе российскому суверенитету обычным оружием. Другие поводы — нападение на Белоруссию, являющуюся участником Союзного государства, а также массированный старт военных самолетов, крылатых ракет, беспилотников и т.д. и пересечение ими российской границы.

Ранее в Кремле назвали удар ракетой «Орешник» предупредительным «звоночком».