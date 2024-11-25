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В НАТО заявили, что альянс обсуждает высокоточные удары по России

Глава комитета НАТО Бауэр: альянс обсуждает превентивные удары по России

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Global Look Press

Страны-члены НАТО обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России на случай, если между альянсом и РФ начнется вооруженный конфликт. Об этом заявил глава Военного комитета блока адмирал Роб Бауэр, передает РИА Новости.

«Это новая дискуссия в НАТО, и я рад, что мы изменили свое отношение к этому и к идее о том, что мы — оборонный альянс и будем сидеть и ждать, когда на нас нападут, и потом будем реагировать. Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия на нас нападет», — сказал адмирал.

Бауэр добавил, что в настоящее время члены альянса должны «восполнить операционные запасы оружия», а также увеличить инвестиции в силы противовоздушной обороны (ПВО). По словам главы комитета, НАТО нужно сформировать алгоритм нанесения ударов, который будет направлен на российские системы.

4 ноября ирландский журналист Чей Боуз заявил, что при наступлении полномасштабного военного конфликта, в котором страны НАТО выступят против России и Китая, западные страны проиграют. По его словам, такой исход наступит в течение месяца.

Ранее в Словакии заявили, что удары Киева вглубь России могут втянуть НАТО в конфликт.

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