Медведев заявил о переходе любых красных линий

Использование Украиной западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь территории России переходит все возможные красные линии. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, передает ТАСС.

«Уже все, что происходит — это переход за любые красные линии», — сказал Медведев.

Президент Владимир Путин «четко сформулировал свою позицию, когда утвердил новые основы ядерного сдерживания», добавил зампред СБ РФ.

25 ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Украине разрешено наносить удары по Курской области и территории рядом с регионом, применяя американские дальнобойные ракеты ATACMS.

Путин заявлял, что военные объекты РФ в Брянской и Курской областях были атакованы ракетами ATACMS и Storm Shadow.

Ранее в ВСУ заявили о начале разработке собственных управляемых бомб.