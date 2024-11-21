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Путин заявил об ударах западным оружием по объектам под Брянском и Курском

Путин сообщил об ударах западными ракетами по объектам под Брянском и Курском

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что дальнобойные ракеты западного производства атаковали военные объекты в Брянской и Курской областях. Об этом он сообщил в ходе телеобращения.

По словам главы государства, 19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS (производства США) и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow (производства Великобритании) были нанесены удары по военным объектам на территории РФ в Брянской и Курской областях.

При этом силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ отразили удары, и противник не достиг поставленных целей, добавил он.

Также Путин в ходе телеобращения обвинил США в том, что Вашингтон разрушил международную систему безопасности и толкает мир к глобальному конфликту.

18 ноября Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. В соответствии с документом, «агрессия против Российской Федерации и (или) ее союзников со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение».

Ранее Захарова заявила о прямом участии США в случае удара по России дальнобойными ракетами.

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