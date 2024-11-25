В ВСУ заявили о начале разработке собственных управляемых бомб

В настоящее время Украина уже приступила к разработке собственных управляемых бомб. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил страны (ВСУ) Анатолий Баргилевич в эфире телеканала «Рада».

«Мы активно работаем (над разработкой управляемых бомб — «Газета.Ru»). Я думаю, что мы можем добиться успеха», — сказал глава Генштаба, отвечая на вопрос, есть ли у украинских войск подобные боеприпасы.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев провел первые испытания собственной баллистической ракеты. По его словам, эксперимент был «позитивным». Однако глава государства не стал раскрывать деталей разработки.

Позже советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что дальность действия новой баллистической ракеты, которую разрабатывает его страна, составит от 600 до 700 км.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что информация о самостоятельной разработке Киевом новой баллистической ракеты не внушает доверия. Он отметил, что не верит, что новый снаряд — полностью украинский.

Ранее на Украине заявили о наличии вооружений своего производства.