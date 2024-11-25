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Белый дом впервые признал, что разрешил Украине наносить удары ATACMS вглубь России

Белый дом: у Украины есть разрешение США на удары ATACMS вглубь России

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Evelyn Hockstein/Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга подтвердил, что Украине разрешено наносить удары по Курской области и территории рядом с регионом, применяя американские дальнобойные ракеты ATACMS. Его цитирует РИА Новости.

По словам представителя Белого дома, «прямо сейчас» у украинской стороны имеется возможность использовать эти ракеты «для самообороны, в случае неотложной необходимости».

«И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит в и вокруг Курска и Курской области», — сказал он.

17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине бить по российской территории с помощью ATACMS. 20 ноября газета The Times сообщила, что Соединенные Штаты также разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России.

Президент России Владимир Путин заявлял, что 19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow были атакованы военные объекты в Брянской и Курской областях. По его словам, в последнем регионе был атакован командный пункт группировки войск «Север».

Ранее в ЕС назвали удары ракетами ATACMS прямым нападением США на Россию.

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