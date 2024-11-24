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В Кремле высказались о продолжении Трампом политики Байдена

Песков: пока неизвестно, будет ли Трамп продолжать политику Байдена по Украине

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Kevin Lamarque/Reuters

Еще непонятно, будет ли избранный президент США Дональд Трамп продолжать политику своего предшественника Джо Байдена по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

«Пока еще нам только предстоит понять, станет ли Трамп продолжателем этой линии или он будет ее менять. Мы увидим это с вами в третьей декаде января», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что уходящая команда Байдена продолжает усиливать напряженность, так как она представляет собой партию, ориентированную на военные действия.

Сегодня стало известно, что администрация Байдена после победы на выборах Трампа рассматривала возможность публичного приглашения Украины в НАТО, однако позже отказалась от такого шага.

До этого американская газета The Washington Post писала, что Трамп при решении украинского конфликта может заключить такую сделку, которая ратифицирует расчленение Украины и «оставит украинцев разочарованными».

Ранее в США допустили начало ядерной войны до инаугурации Трампа.

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