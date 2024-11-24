Избранный президент США Дональд Трамп при решении украинского конфликта может заключить такую сделку, которая ратифицирует расчленение Украины и «оставит украинцев разочарованными». Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Опасность для Украины заключается в том, что в своих интересах заключить быструю сделку г-н Трамп может согласиться на плохую.

Перемирие, которое ратифицирует фактическое расчленение Украины и оставит украинцев разочарованными», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что европейские покровители Украины продемонстрировали признаки усталости от войны и могут быть более склонны к урегулированию.

До этого британская газета The Guardian писала, что Трамп при решении украинского конфликта может прибегнуть к переговорам с Европой и Великобританией, поскольку последние могут предложить Вашингтону «что-то интересное».

Отмечалось, что Лондон и Брюссель — это «те, кто может предложить что-то интересное» Трампу: торговые стимулы для Америки, увеличение расходов на НАТО, усиление европейского давления на Иран, «миротворческие» силы на территории Украины, а также помощь в предстоящих экономических стычках США с Китаем.

Ранее в США допустили начало ядерной войны до инаугурации Трампа.