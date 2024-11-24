Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США рассказали, какой шаг Трампа сильно разочарует украинцев

WP: подход Трампа к решению конфликта на Украине разочарует украинцев

close
Brendan McDermid/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп при решении украинского конфликта может заключить такую сделку, которая ратифицирует расчленение Украины и «оставит украинцев разочарованными». Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Опасность для Украины заключается в том, что в своих интересах заключить быструю сделку г-н Трамп может согласиться на плохую.

Перемирие, которое ратифицирует фактическое расчленение Украины и оставит украинцев разочарованными», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что европейские покровители Украины продемонстрировали признаки усталости от войны и могут быть более склонны к урегулированию.

До этого британская газета The Guardian писала, что Трамп при решении украинского конфликта может прибегнуть к переговорам с Европой и Великобританией, поскольку последние могут предложить Вашингтону «что-то интересное».

Отмечалось, что Лондон и Брюссель — это «те, кто может предложить что-то интересное» Трампу: торговые стимулы для Америки, увеличение расходов на НАТО, усиление европейского давления на Иран, «миротворческие» силы на территории Украины, а также помощь в предстоящих экономических стычках США с Китаем.

Ранее в США допустили начало ядерной войны до инаугурации Трампа.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами