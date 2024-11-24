Байден после победы Трампа хотел публично пригласить Украину в НАТО

Администрация президента США Джо Байдена после победы на выборах Дональда Трампа рассматривала возможность публичного приглашения Украины в НАТО, однако позже отказалась от такого шага. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Администрация Байдена также рассматривала возможность публичного призыва к официальному приглашению вступить в НАТО, но решила этого не делать, учитывая малую вероятность успеха в краткосрочной перспективе», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что после победы Трампа на выборах Белый дом и Пентагон спешат израсходовать последние средства, выделенные конгрессом на оборону Украины, которые составляют примерно $9 млрд.

Трамп и некоторые из его приближенных и доверенных лиц подвергли сомнению десятки миллиардов долларов, обещанных Украине, пишет Bloomberg.

До этого американская газета The Washington Post писала, что Трамп при решении украинского конфликта может заключить такую сделку, которая ратифицирует расчленение Украины и «оставит украинцев разочарованными».

Ранее в США допустили начало ядерной войны до инаугурации Трампа.