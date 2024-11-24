Уходящая команда президента США Джо Байдена продолжает усиливать напряженность, поскольку она представляет собой партию, ориентированную на военные действия. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью автору и соведущему программы »Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

«Ну, все-таки администрация Байдена — это партия войны. Это ястребы войны. Они неоднократно демонстрировали, что они хотят и будут делать все, чтобы эта война не заканчивалась», — сказал Песков.

Он заявил, что для Соединенных Штатов Украина представляет собой инструмент, позволяющий продолжать военные действия с целью нанесения стратегического удара по России.

Сегодня стало известно, что администрация президента США Джо Байдена после победы на выборах Дональда Трампа рассматривала возможность публичного приглашения Украины в НАТО, однако позже отказалась от такого шага.

До этого американская газета The Washington Post писала, что Трамп при решении украинского конфликта может заключить такую сделку, которая ратифицирует расчленение Украины и «оставит украинцев разочарованными».

Ранее в США допустили начало ядерной войны до инаугурации Трампа.