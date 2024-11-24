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В США допустили начало ядерной войны до инаугурации Трампа

Риттер: Байден может начать ядерную войну с Россией до инаугурации Трампа

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Президент США Джо Байден стремится втянуть Соединенные Штаты в ядерную войну с Россией до инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января 2025 года. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил экс-разведчик американской армии Скотт Риттер.

«Камала (Харрис – прим. ред.) втянула бы нас в ядерную войну с Россией в течение года. И Джо (Байден – прим. ред.) собирается вовлечь нас в это до 20 января 2025 года», — подчеркнул он.

До этого Риттер заявлял, что Соединенные Штаты перешли в стадию прямого конфликта с Россией, разрешив ВСУ бить по ее территории дальнобойными ракетами ATACMS.

По его словам, Вашингтон и страны НАТО помогли Украине спланировать атаку на Курскую область, а разрешение бить вглубь российской территории говорит уже о прямом вовлечении в конфликт.

Ранее экс-главком НАТО рассказал об усиливающемся отчаянии Зеленского.

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