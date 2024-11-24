В Южной Корее допустили визит Ким Чен Ына в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить Россию с визитом. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на главного советника по безопасности Южной Кореи Чо Тхэ Ена.

В июне президент России Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем сотрудничестве, который не исключает военно-технического взаимодействия. Согласно четвертой статье документа, в случае, если одна из сторон окажется втянута в войну в результате вооруженного нападения, вторая сторона обязуется предоставить ей военную поддержку всеми доступными средствами, руководствуясь статьей 51 Устава ООН, а также внутренним законодательством стран.

9 ноября российский лидер подписал ратификацию договора. КНДР ратифицировала документ 12 ноября.

Соглашение должно вступить в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Договор будет действовать бессрочно.

Каким могло бы быть сотрудничество Москвы и Пхеньяна в военной сфере — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее Ким Чен Ын заявил об опасности термоядерной войны.