«Главный экзамен для любого оружия». Каким может быть военно-техническое сотрудничество РФ и КНДР Полковник Ходаренок: Пхеньян мог бы укрепить свои ВВС и ракетные войска при помощи РФ

Завершился визит президента России Владимира Путина в КНДР. Лидеры стран подписали Договор о всеобъемлющем сотрудничестве, который не исключает военно-технического взаимодействия. По мнению Reuters, Россия собирается расширить сотрудничество с Северной Кореей на фоне растущей поддержки Украины со стороны Запада. Каким могло бы быть сотрудничество Москвы и Пхеньяна в военной сфере — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Северная Корея и Россия договорились о немедленном оказании военной помощи, если одна из них столкнется с вооруженной агрессией, говорится в полном тексте исторического соглашения, опубликованного в четверг Пхеньяном после визита президента России Владимира Путина.

close Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, 19 июня 2024 года Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, 19 июня 2024 года Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, 19 июня 2024 года Люди приветствуют кортеж президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне, 19 июня 2024 года Кортеж президента РФ Владимира Путина в Пхеньяне, 19 июня 2024 года Полную галерею можно посмотреть

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Через несколько часов после того, как Путин отбыл во Вьетнам, государственные СМИ Северной Кореи опубликовали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который, по мнению агентства Reuters, фактически возрождает ныне несуществующее соглашение о взаимной обороне 1960-х годов. (В 1961 году между СССР и КНДР был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (предусматривал военную поддержку КНДР в случае ее конфликта с третьими странами).

Соглашение, которое Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали в среду и которое также включает сотрудничество в области ядерной энергетики, освоения космоса, продовольственной и энергетической безопасности, является одним из самых громких шагов Москвы в Азии за последние годы.

Переговоры в закрытом режиме

Что касается военно-технического сотрудничества между двумя странами, то Россия не исключает для себя развития ВТС с Корейской Народно-Демократической Республикой в связи с подписанным Договором о стратегическом взаимодействии. Об этом Владимир Путин сообщил по итогам переговоров с Ким Чен Ыном.

«Российская Федерация не исключает для себя военно-технического сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой в соответствии с подписанным сегодня документом» Владимир Путин Президент России

Переговоры о возможных деталях ВТС между государствами проводятся, как правило, только в закрытом режиме. Какие-либо детали (перечень обсуждаемых вопросов, номенклатура вооружения, военной и специальной техники, объемы, сроки поставок) в подавляющем большинстве случаев не становятся достоянием средств массовой информации. Поэтому все вопросы ВТС между Москвой и Пхеньяном на данном этапе следует рассматривать исключительно как версии, гипотезы, оценочные суждения, наконец, личную точку автора.

К примеру, США и Южная Корея ранее неоднократно обвиняли КНДР в отправке военной помощи России для использования на Украине. Вашингтон заявлял, что Москва получила от Пхеньяна баллистические ракеты, а южнокорейское Минобороны сообщило в марте, что с 2023 года Северная Корея отправила в Россию 7 тыс. контейнеров с боеприпасами и военным оборудованием. Москва и Пхеньян это отрицают, МИД России указывал на отсутствие каких-либо доказательств того, что страны ведут «незаконное военно-техническое сотрудничество».

Ранее «Газета.Ru» в качестве версии предполагала, что может заинтересовать Москву в первую очередь в сфере ВТС с Пхеньяном. Но и тогда подчеркивалось, что это самый короткий из всех возможных списков. На самом деле число позиций может составлять многие сотни.

Но интерес к военно-техническому сотрудничеству между двумя странами, следует подчеркнуть особо, далеко не односторонний. И Пхеньян заинтересован во взаимодействии с Москвой в самых разных сферах оборонной промышленности, которые в первую очередь касаются наиболее технологичных отраслей. Есть основания предполагать, что КНДР в приоритетном порядке намерена укрепить свои военно-воздушные силы и ракетные войска.

Чем Россия может помочь Пхеньяну?

К примеру, в составе ВВС Северной Кореи находится около 590 боевых самолетов. Основу парка боевых машин составляют МиГ-17/J-5 (107), МиГ-19/J-6 (159), МиГ-21/J-7 (159). В войсках имеются также Су-25 (34) и МиГ-29 (20). Современными эти машины назвать, разумеется, нельзя. И КНДР просто императивно нуждается в обновлении своего парка боевых самолетов.

close 100% Ким Чен Ын осматривает многоцелевой истребитель Су-57 в цехе окончательной сборки самолетов Су-35 и Су-57 авиационного завода имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, 15 сентября 2023 года Пресс-служба Минпромторга/РИА Новости

Нельзя исключать, что подобные вопросы поднимались в ходе встречи двух лидеров. Поскольку российские ВКС практически в полном объеме заняты выполнением боевых задач в ходе специальной военной операции, а самолетостроительные корпорации страны работают сугубо над восполнением потерь авиатехники, вполне возможно, обсуждались вопросы о передаче технологий и организации производства непосредственно на территории КНДР. Разумеется, это только версия.

Наконец, несколько слов опять-таки исключительно в виде гипотез и предположений. Вполне возможно, что лидер КНДР в тиши своего кабинета мог бы размышлять и о том, что располагает армией, оснащенной всеми видами вооружения и военной техники.

Однако вооруженные силы Ким Чен Ына не имеют боевого опыта и еще очень большой вопрос — как они покажут себя в гипотетическую годину трудных испытаний.

И вполне возможно, что подобная проблема заботит северокорейского лидера и он размышляет, каким способом решить этот вопрос.

Или же, опять-таки, сугубо в виде предположения, Ким Чен Ын мог бы думать и о том, что его армия располагает многочисленными образцами вооружения и военной техники, которые неплохо показали и показывают себя в ходе мероприятий боевой и оперативной подготовки. Но настоящий и главный экзамен для любого оружия — боевые действия, боевое применение. А он пока северокорейским оружием в полном объеме не сдан.

И вполне возможно, что лидер КНДР испытывает по этому поводу некоторые сомнения и думает, как и где эту проблему решить, чтобы окончательно убедиться, что разработки оружия в его стране идут в верном направлении.

Но, подчеркнем еще раз, это не более чем предположения и версии.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).