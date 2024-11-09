Путин ратифицировал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ с КНДР

Президент России Владимир Путин подписал ратификацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы с Северной Кореей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Соглашение должно вступить в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Договор будет действовать бессрочно.

7 ноября Путин не исключил, что Россия и КНДР будут проводить совместные военные учения.

Он напомнил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который заключили Москва и Пхеньян, практически повторяет аналогичный документ, существовавший между СССР и Северной Кореей, но «с новыми нюансами». По словам Путина, «в нем нет новизны».

В частности, в документе есть статья 4, которая говорит об оказании взаимной помощи в случае агрессии со стороны другого государства, обратил внимание президент.

Новый Договор о всестороннем стратегическом партнерстве был подписан в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян 18–19 июня.

Ранее Лавров заявил о стабилизирующей роли договора России и КНДР.