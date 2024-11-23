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Экс-советник Кучмы сделал заявление о Зеленском

Соскин заявил, что Зеленский захватил власть на Украине

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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский является «просто определенной фигурой», которая в силу обстоятельств захватила власть в стране. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он также обратил внимание, что глава украинского государства последнее время активизировался и стал делать все больше истерических заявлений о России и президенте РФ Владимире Путине.

«Украина будет там типа сражаться и никуда не отступит и так далее. Если нечем сражаться? И причем тут Украина и ты, Зеленский? Нельзя так себя соединять с Украиной», — добавил экс-советник.

В ноябре Соскин также сказал, что президент Украины должен уйти в отставку из-за своего отказа принять план по прекращению огня, предложенный премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Он подчеркнул, что Зеленский должен был обсудить этот важный вопрос с украинским народом и депутатами, а не принимать решение единолично.

Также Соскин заявил, что вероятность того, что президент Украины оставит свой пост, мала.

Ранее бывший советник Пентагона спрогнозировал побег Зеленского в столицу одной из европейских стран.

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