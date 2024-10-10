Президент Украины Владимир Зеленский сбежит в Лондон по приказу западных спецслужб после поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение выразил экс-советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive.

«Зеленский — надежный помощник для Запада, он будет играть свою роль, пока по приказу ЦРУ или МИ-6 не сядет в самолет до Лондона», — сказал Макгрегор.

Он считает, что остаток жизни украинский лидер проведет в роскоши, тогда как Украина будет находиться в руинах. Полковник назвал такой сценарий трагедией.

В августе Макгрегор сообщил, что Зеленский планирует покинуть страну из-за успехов Вооруженных сил РФ. Эксперт отметил, что президент Украины уже перевел свои миллиарды на зарубежные счета и купил недвижимость в Италии и США. По словам полковника, бегство лидеров киевского режима пройдет в соответствии с «афганским сценарием» 2021 года. При этом экс-советник Пентагона отметил, что еще до этого сценария руководство ВСУ может осуществить государственный переворот и свергнуть Зеленского.

Ранее экс-агент ЦРУ заявил, что Зеленского ликвидируют, так как он уже не нужен США.