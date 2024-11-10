Экс-советник Кучмы призвал отправить Зеленского в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку из-за своего отказа принять план по прекращению огня, предложенный премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом РИА Новости заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Приехал к тебе очень серьезный человек, с богатейшим опытом, значительно старше тебя, Зеленского, и объясняет тебе. (…) Зеленский без нас, без украинцев, совершил это», — приводит агентство слова экс-советника.

Соскин подчеркнул, что Зеленский должен был обсудить этот важный вопрос с украинским народом и депутатами, а не принимать решение единолично.

10 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Европы не смогут финансово поддерживать Киев без помощи Вашингтона. Орбан также спрогнозировал, что Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, уменьшит поддержку Киева из-за неудач Вооруженных сил Украины на фронте.

Ранее Орбан рассказал о перемене настроений в ЕС по Украине после выборов в США.