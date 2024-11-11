Экс-советник Кучмы заявил, что Зеленскому нужно подать в отставку

На данный момент самым правильным вариантом для украинского лидера Владимира Зеленского стал бы добровольный уход в отставку. Об этом сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Зеленскому вообще лучше всего <...> поблагодарить, сказать, мол, я по состоянию здоровья, как генерал Марченко, прошел медицинское освидетельствование, принял решение, что мне, Зеленскому, просто подать в отставку», — заявил он.

По словам Соскина, вероятность того, что президент Украины оставит свой пост, мала. Аналитик добавил, что его политические советники будут уговаривать его остаться у власти до конца срока. Он отметил, что в ответ на подобное решение ему скажут: «Так нельзя, Володя, так нельзя».

До этого отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что ближайшие 70 дней будут самыми тяжелыми для украинских войск в психологическом плане на фоне скорого официального утверждения итогов президентских выборов в Соединенных Штатах. По его словам, в настоящее время в ВСУ «совершенно разбиты» моральный дух и мотивация, потому что единственное, чего хотят солдаты — узнать, чем все закончится, а не сражаться ради «высокой цели».

Ранее Зеленский заговорил о дипломатии в решении конфликта на Украине.