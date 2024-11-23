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Политика Шлосберга задержали в российском аэропорту

Baza: политика-иноагента Шлосберга задержали в аэропорту Пскова

Политика, главу псковского отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом) задержали в аэропорту Пскова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Baza, Шлосберг прилетел в Псков из Москвы. После приземления около 10:00 (мск) к нему подошли сотрудники полиции и предложили пройти с ними. Мужчину увезли на микроавтобусе. Причина задержания политика пока не уточняется.

30 октября псковский городской суд назначил Шлосбергу административный штраф за нарушение закона об иностранных агентах. Размер штрафа составил 30 тысяч рублей.

2 октября в квартиру политика в Пскове пришли с обысками. Они были связаны с уголовным делом по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Зампред партии «Яблоко» предположительно опубликовал в соцсетях видео без маркировки о том, что он признан иноагентом.

В этот же день в партии «Яблоко» сообщили, что Шлосберга отправили на допрос в правоохранительных органах. Он стал подозреваемым по уголовному делу.

Ранее московский депутат от КПРФ объявил голодовку из-за признания его иноагентом.

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