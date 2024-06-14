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Московский депутат от КПРФ объявил голодовку из-за признания его иноагентом

Московский мундеп Павел Иванов объявил голодовку после признания его иноагентом

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Павел Иванов (признан в РФ иностранным агентом)/VK

Московский муниципальный депутат от КПРФ Павел Иванов (признан в РФ иностранным агентом) объявил голодовку на фоне признания его иноагентом. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале Partisan.

Минюст внес Иванова в реестр иноагентов 31 мая, так как он якобы распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике» и «неоднократно организовывал несанкционированные публичные акции и участвовал в них».

После чего Московское отделение КПРФ не стало выдвигать Иванова на выборах в Мосгордуму и заменило его кандидатуру на Андрея Воронкова. Иванов уверен, что он был признан иноагентом только для того, чтобы не допустить его избрания в законодательный орган.

«Я объявляю голодовку за права и свободы. Я требую снять с меня статус иноагента и прекратить политическое преследование!», — написал коммунист.

15 мая Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах.
Речь идет как о выборах в федеральные и региональные органы государственной власти, так и в органы публичной власти федеральной территории, а также в органы местного самоуправления. Согласно новым нормам, зарегистрированный для участия в выборах кандидат не может быть включен в реестр иностранных агентов.

Ранее на политика Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом) составили протокол о дискредитации армии.

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