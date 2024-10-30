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Суд оштрафовал политика Шлосберга за отсутствие маркировки иноагента

Суд в Пскове оштрафовал Льва Шлосберга за нарушение закона об иноагентах

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Псковский городской суд назначил заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу административный штраф за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Псковской области.

«Он разместил в социальной сети «ВКонтакте» под своим именем информационный материал, не указав статус иноагента (ч 4 ст. 19.34 КоАП РФ)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что размер штрафа составил 30 тысяч рублей.

2 октября в квартиру Шлосберга в Пскове пришли с обысками. Они были связаны с уголовным делом по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Зампред партии опубликовал в соцсети видео без маркировки о том, что он является иноагентом.

В этот же день в партии «Яблоко» сообщили, что Шлосберга отправили на допрос в правоохранительных органах. Он стал подозреваемым по уголовному делу.

Ранее московский депутат от КПРФ объявил голодовку из-за признания его иноагентом.

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