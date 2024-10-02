К правозащитнику Шлосбергу пришли с обысками

В квартиру заместителя председателя партии «Яблоко», правозащитника Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом) в Пскове пришли с обысками утром 2 октября. Об этом сообщает RT.

Обыски связаны с уголовным делом по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Шлосберг опубликовал в соцсети видео без маркировки о том, что он является иноагентом.

В текущем году политик дважды за это привлекался к административной ответственности, поэтому в отношении него могут возбудить уголовное дело.

Также в отношении Шлосберга дважды составляли протокол о дискредитацию Вооруженных сил России — в 2022 и 2024 годах. Первый протокол был составлен после публикации ролика с журналисткой первого канала Мариной Овсянниковой.

В июне 2023 года министерство юстиции Российской Федерации включило Шлосберга в список иностранных агентов.

Ранее Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах.