Правозащитник Шлосберг стал подозреваемым по уголовному делу

Заместителя председателя российской партии «Яблоко», правозащитника Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом) отправили на допрос в правоохранительных органах. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы политического объединения.

«Сейчас политик находится на допросе. С ним работает адвокат», — говорится в заявлении.

Позже в пресс-службе партии рассказали, что политик вышел с допроса. Он стал подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ.

Утром 2 октября телеканал RT сообщил, что в доме заместителя председателя «Яблока» проходят обыски. Сотрудники правоохранительных органов пришли в квартиру правозащитника в городе Пскове.

По информации журналистов, причиной послужило возбуждение против Шлосберга уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. С начала 2024 года политик дважды привлекался к административной ответственности за размещение в сети материалов без указания на его статус.

27 сентября московская прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против блогера Ильи Варламова по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. В текущем году его два раза штрафовали за распространение в интернете публикаций без соответствующей маркировки.

Ранее против журналистки Татьяны Фельгенгауэр (признана в РФ иностранным агентом) завели уголовное дело.