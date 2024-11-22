В Киеве раздались взрывы. Об этом сообщило местное издание «Страна».

С начала суток взрывы дважды слышали и в Киевской области. В СМИ также сообщали о взрывах в городе Сумы и Днепропетровской области.

Сейчас воздушная тревога действует в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Накануне сообщалось о взрывах в Кривом Роге в Днепропетровской области. В тот же день взрывы раздались в Днепропетровске. Глава местной городской администрации Сергей Лысак уточнил, что поступила информация о повреждении промышленного предприятия в городе.

Кроме того, в ночь на 21 ноября были повреждены несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной Украине части Запорожской области. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что в регионе прозвучало не менее 288 взрывов, после чего властям поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры.

Ранее в городе Запорожье 15,6 тысячи абонентов остались без света после серии взрывов.